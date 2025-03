Malattie rare, a Roma il convegno finale della campagna #UNIAMOleforze

Alla vigilia della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio , Uniamo, la Federazione italiana malattie rare, ha organizzato a Roma il convegno finale della campagna #UNIAMOleforze che, partita il 30 gennaio al ministero della Salute, è passata per Torino, Udine e Pisa. Con oltre 60 eventi, la campagna, dedicata alla ricerca, ha acceso i riflettori sulle necessità e i bisogni delle persone con malattia rara, più di 2 milioni soltanto in Italia. L’iniziativa gode del patrocinio del Senato della Repubblica, dei ministeri dell’Università e della ricerca, del Lavoro e delle Politiche sociali e per le disabilità, dell’Istituto superiore di sanità e del Forum nazionale Terzo settore.