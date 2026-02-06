Salute: Cattani (Sanofi), 'con quella per Bpco arrivano a 11 le indicazioni di dupilumab'

"Oggi raggiungiamo il picco più alto della ricerca e dello sviluppo legati a dupilumab. Questa nuova indicazione" nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) in Italia, "rappresenta l'undicesima: è quindi come avere una pipeline all'interno di un singolo farmaco". Sono le parole di Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, all'incontro organizzato a Milano dalla farmaceutica 'La Bpco ha un nuovo respiro. Sfidiamo i confini della scienza per trasformare l'approccio a una patologia ancora troppo sottovalutata', durante il quale si sono approfonditi gli aspetti innovativi del faramco, il primo farmaco biologico mirato per la patologia, per il quale si attende il via libera di Aifa alla rimborsabilità anche per questa indicazione.