circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: esperta mindfulness, 'con pazienti con Bpco lavoriamo su respiro e consapevolezza'

sponsor

06 febbraio 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Attraverso il percorso di mindfulness, anche se può sembrare un paradosso, con i pazienti con BPCO noi lavoriamo proprio sul respiro. Li accompagniamo in questo percorso con fiducia e con l'idea che la vita può essere vissuta pienamente anche quando ci sono problemi gravi come questo". Così Maria Dolores Listanti, insegnante mindfulness e fisioterapista, in rappresentanza dell'Associazione pazienti con Bpco all'incontro organizzato a Milano da Sanofi e Regeneron dedicato a dupilumab, primo farmaco biologico mirato per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, presto rimborsato anche in Italia per questa indicazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza