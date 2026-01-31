circle x black
Anna Tatangelo, tour rimandato: "Non è una decisione facile, ho bisogno di tempo"

Lo sfogo della cantante condiviso sui social

Anna Tatangelo - fotogramma/ipa
31 gennaio 2026 | 19.01
Redazione Adnkronos
"Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta". Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. "Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza", ha scritto la cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice.

Alla base della sua decisione c'è proprio la maternità: "In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica", ha continuato.

Tuttavia si tratta solo di uno stop temporaneo, le date sono state riprogrammate per l'autunno. "Sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni".

Tatangelo ha sottolineato l'esigenza di prendersi del tempo "per recuperare energie e preparare tutto come meritate" e "curare tutto nei minimi dettagli". I concerti di Milano e Napoli, inizialmente previsti per il 9 e il 17 aprile, si terranno rispettivamente il 19 novembre a Milano e il 17 novembre a Napoli.

