Carolina Marconi, dopo il tumore: "Ho perso due gravidanze, ora penso all'adozione"

L'attrice ospite oggi nel salotto di Monica Setta a 'Storie al bivio'

Carolina Marconi - fotogramma/ipa
30 gennaio 2026 | 08.58
Redazione Adnkronos
"Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti". Carolina Marconi ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, ha parlato del difficile percorso della maternità. "Essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale", ha spiegato l'attrice che ha affrontato e sconfitto un tumore al seno.

La prima gravidanza era arrivata subito: "Sono rimasta incinta al primo colpo e avevo già fatto il video, io e il mio compagno (Alessandro Tulli , ndr) eravamo al settimo cielo". Ma la gravidanza si è interrotta, così come la seconda: "Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. Ho implorato il mio oncologo di farmi fare il terzo tentativo ma non era possibile".

Una consapevolezza dolorosa da accettare: "C'era il rischio di una recidiva se non avessi ripreso la cura ormonale prevista dal follow up. Sono arrivata a dire al mio compagno di lasciarmi perché io non gli avrei potuto dare verosimilmente quel figlio che lui vorrebbe tanto".

La risposta del compagno Tulli è stata netta: "Alessandro mi ha detto che mai avrebbe rinunciato a me. Ho pianto di gioia e ora pensiamo all'adozione".

