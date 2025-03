Al termine di una settimana molto intensa e ricca di colpi di scena sull'ex coppia più mediatica del web, i social non hanno mancato di rilevare movimenti significativi sui followers di Fedez e di Chiara Ferragni. E' quanto risulta da una ricerca della società di media marketing Arcadia, che sottolinea come, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e i post in risposta dell'influencer, a pagare dazio sia Fedez, o meglio il suo account Instagram, che perde oltre 95mila follower. Parallelamente, quello dell'ex moglie Chiara Ferragni - che dall'inizio del 2025 continuava la sua discesa che va avanti da un anno - ha improvvisamente ricominciato a guadagnare follower.

Infatti, in soli tre giorni l'account di Chiara Ferragni ha riguadagnato 106mila iscritti. Ma sono interessanti anche gli altri indicatori dell'attenzione e del gradimento dei follower. Infatti, le interazioni registrate dell'account sono in crescita del 109% e l'engagement del 115%. Anche nelle conversazioni online la keyword nominativa 'Chiara Ferragni' riesce a catturare un sentiment positivo più corposo rispetto a quello di 'Fedez', con un mood del 56% contro il 42% raccolto invece della keyword Fedez. Dato ancor più sorprendente se si confronta con quello precedente: la Ferragni aveva una percentuale del 44%, mentre il rapper del 58%.