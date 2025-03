"Chiara Ferragni ci ha diffidato? "Ne prendiamo atto, io di solito diffide non ne faccio. Fabrizio ha detto che andrà avanti, se poi lei (Ferragni, ndr) ci farà una causa sarà un giudice a decidere se abbiamo ragione noi oppure no". Così l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, intervistato in esclusiva dall'Adnkronos, parlando della diffida che l'ex re dei paparazzi ha ricevuto da Giuseppe Iannaccone, legale di Chiara Ferragni, e del 'patto di silenzio' firmato da Corona nel 2023: "Esiste un 'patto di silenzio' ma era legato a una vecchia querela di quando ancora Chiara e Federico erano i 'Ferragnez' e che non c'entra nulla con quello che è successo adesso. Come ha detto giustamente Fabrizio 'per tutelare una privacy bisogna avercela una privacy - sottolinea il legale - hai messo in piazza tutta la tua vita sentimentale, compresa l'ecografia dei tuoi bambini, adesso cosa vuoi?' Un conto è non pubblicare questioni relative alla vita privata e un conto è la cronaca, come dice giustamente Corona'' sottolinea il legale.

La diffida di Chiara Ferragni

La notizia della diffida era stata rivelata e pubblicata dallo stesso Corona che sul suo profilo Instagram aveva scritto: "Stamattina mi ha chiamato l'avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy''. Motivo della diffida da parte dell'imprenditrice digitale è - a quanto si leggeva nell'atto - quello di impedire all'ex paparazzo di pubblicare il nuovo episodio di 'Falsissimo' in cui Corona ha annunciato nuove rivelazioni sui presunti tradimenti all’interno della coppia Fedez-Ferragni.

Corona aveva pubblicato anche un video in cui, alla presentazione dei suoi libri alla Mondadori di Milano, davanti a un centinaio di persone, affermava: "Ma scusa, se tu hai già messo in piazza ogni minimo dettaglio della tua vita, quale violazione della privacy è? Sapete cosa faccio con la lettera di Iannaccone? Mi ci pulisco quello che devo pulirmi. Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo. E soprattutto, non ci facciamo imporre censure".

"Per me Fabrizio ha assolutamente ragione - sostiene Chiesa - questo è un fatto di cronaca molto rilevante, ovviamente nel mondo del gossip, se uno fa 3 milioni e 800mila visualizzazioni vuol dire che la vicenda interessa. Un conto è dileggiare una persona e questo non si fa, un conto è raccontare dei fatti che la persona ha posto in essere e che poi possono essere oggetto di dileggio, che è una cosa molto diversa''. E a chi afferma che Fedez e Corona siano d'accordo, il legale dell'ex re dei paparazzi risponde: "Non ho nessuna indicazione che siano d'accordo. Posso prendere atto di quello che ha detto Fabrizio e cioè che Fedez si è confidato con lui'', conclude l'avvocato. (di Alisa Toaff)