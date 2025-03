La blogger ha detto la sua sulle storie Instagram pubblicate dal rapper in cui si sfoga

Selvaggia Lucarelli smonta il "vittimismo" di Fedez. Dopo le accuse di tradimento mosse dall'ex moglie Chiara Ferragni e le rivelazioni sulla presunta relazione extraconiugale con Angelica Montini, il rapper ha condiviso un lungo sfogo sui social che è stato contestato da Selvaggia Lucarelli.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Fedez ha fatto un passo indietro ammettendo le sue colpe: "Tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio (Corona, ndr). Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze".

E proprio su questo punto si è soffermata la blogger, che ha replicato sulle Instagram stories accusando il rapper di riportare una narrazione poco coerente: "Falena (con questo termine si rivolge al rapper, ndr), è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva", attacca Selvaggia Lucarelli.

E continua: "Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante (così si rivolge a Fabrizio Corona, ndr) ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi. Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo".

Poi, Selvaggia Lucarelli punge Fedez e lo invita a denunciare l'ex re dei paparazzi se le dichiarazioni da lui riportate dovessero essere false: "E comunque se l’altro ha raccontato bugie e ha pubblicato chat, video e telefonate senza il tuo consenso, denuncialo. Hai denunciato me per 'bimbominkia' e chiedi 150 mila euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante".