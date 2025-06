Un sassofonista suona in un rooftop bar vicino a Beirut, la musica accompagna il party che va avanti, mentre gli ospiti che ballano riprendono con gli smartphone le tracce dei missili partiti dall'Iran verso Israele, che attraversano il cielo alle sue spalle. E' la guerra al tempo dei social, che restituisce scene surreali, in cui si sovrappongono frammenti di vita notturna in un locale alla moda alle conseguenze di una escalation che sta facendo morti, da una parte e dall'altra, e che rischia di portare l'intero Medio Oriente in un conflitto sempre più esteso.

If you want to know how I feel watching these videos of God’s righteous judgment rain down on his enemies in Tel Aviv, this video is it. *sound on* trust me.

God is a poet.

(Taken from Rooftop bar in Beirut 2hrs ago) pic.twitter.com/GiEn33sCWN