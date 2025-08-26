circle x black
Violentata nel parco a Roma, fermato l'aggressore: "Ero drogato"

Il 26enne gambiano ripreso dalle telecamere di sorveglianza, riconosciuto dai carabinieri grazie a scarpe e berretto

Violentata nel parco a Roma, fermato l'aggressore:
26 agosto 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
E' stato fermato un 26enne, accusato della rapina e violenza sessuale avvenuta su una 60enne la mattina di domenica scorsa nel parco di Tor Tre Teste a Roma. I carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste, in seguito alle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma dopo la denuncia della donna, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 26enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è accusato di rapina e violenza sessuale.

I carabinieri, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza lungo la strada percorsa dall'uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili per identificarlo. Sono così state avviate le ricerche, condividendo le informazioni con tutte le pattuglie sul territorio. Poche ore fa l'uomo è stato riconosciuto dai carabinieri all’esterno della stazione di Roma Termini, individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati, gli stessi che sarebbero stati utilizzati nel corso dell'aggressione.

Come fanno sapere i carabinieri, eseguita l'individuazione fotografica, la vittima lo ha riconosciuto. Subito dopo il fermo, sottolineano i carabinieri, "l'uomo ha reso spontanee dichiarazioni con cui ha ammesso gli addebiti e riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate pochi minuti prima del fatto nel limitrofo quartiere Quarticciolo". Il fermo dell'indagato dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma.

violentata parco violentata parco tor tre teste violentata parco roma stupro roma
