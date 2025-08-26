circle x black
Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"

La ong Sos Mediterranee ha denunciato di essere stata attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica

Una delle immagini condivise dalla ong - X / @SOSMedItalia
26 agosto 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
L'Unione Europea chiede chiarimenti alle autorità libiche sull'aggressione della nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranee da parte della Guardia costiera. "Abbiamo visto i resoconti della stampa. Ci siamo messi in contatto con le autorità libiche competenti riguardo a questo presunto incidente per chiarire i fatti. Spetta ora alle autorità libiche competenti fare urgentemente luce su quanto accaduto", afferma un portavoce della Commissione europea durante il briefing giornaliero con la stampa. "È ovviamente uno sviluppo preoccupante, che non ci lascia indifferenti. Stiamo quindi stabilendo i fatti. Su questa base valuteremo la situazione e prenderemo in considerazione eventuali azioni", spiega il portavoce, evitando di confermare o negare se la Commissione si fidi della risposta delle autorità libiche e limitandosi a sottolineare la necessità di "verificare con tutte le parti coinvolte".

In generale, aggiunge il portavoce della Commissione rispondendo a domande della stampa, tutte le operazioni di ricerca e soccorso "devono essere condotte con la dovuta diligenza e nel pieno rispetto della legge internazionale e del diritto marittimo internazionale. Questo è fuori discussione". Per quanto riguarda l'incidente specifico è necessario "esaminare cosa abbia innescato la situazione", evidenzia.

La denuncia di Sos Mediterranee

"Oggi la Ocean Viking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi", è quanto scriveva Sos Mediterranee su X domenica serra.

Nel post aveva allegato immagini con i bossoli e dei vetri frantumati.

migranti ue sos mediterranee ocean viking
