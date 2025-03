De Magistris sul palco, 'La Costituzione è il battito cardiaco della democrazia'

Luigi de Magistris, ex magistrato, parlamentare europeo e due volte sindaco di Napoli sarà a Roma lunedì prossimo 10 febbraio per portare a teatro "Istigazione a sognare. La coerenza dei fatti" (alle 21) al Teatro Vittoria in piazza Santa Maria Liberatrice. Gli abbiamo chiesto come nasca questo suo intervento di teatro civile. "Da circa un anno giro l’Italia con un progetto di pedagogia della resistenza costituzionale con cui raccontiamo fatti e storie, senza parole vuote, propaganda o comizi", risponde all'Adnkronos.

"Descriviamo il sistema criminale che arriva fino al cuore dello Stato -prosegue- Ma anche il riscatto popolare avvenuto con la rivoluzione napoletana che mi ha portato a diventare sindaco di Napoli che, dalla città di Gomorra e dei rifiuti, diviene capitale della cultura e dei beni comuni, con milioni di visitatori all’anno". Quale genere di racconto aspettarsi? "Storie coerenti e credibili, che dimostrano come la Costituzione sia il battito cardiaco della democrazia. Un inno contro l’'indifferentismo' e per il dovere costituzionale alla lotta per attuare i diritti civili".

In questi giorni, inoltre, de Magistris sta presentando in Italia anche il suo nuovo libro 'Poteri occulti', appena pubblicato da Fazi Editore, in cui racconta 80 anni di storia italiana, passando dalla P2 alle stragi di mafia del '92 e '93 alla criminalità istituzionale. Domani domenica 9 sarà Al Biondo Tevere in via Ostiense 178 a Roma (alle 18) con Alessandro Somma, Thomas Fazi e Simona Zecchi.