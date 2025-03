"Aspetto un miracolo". Così Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua malattia nella trasmissione 'I Lunatici'. In diretta su Rai Radio 2, l'attrice ha raccontato la sua lotta contro il cancro al pancreas che sta avanzando inesorabilmente.

"Mi fate tanta compagnia, poi vi immaginerete in questo frangente della mia vita. Già ero notturna prima, adesso si sconfina in cose allucinanti", ha detto ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, di cui è fan. Quindi ha condiviso con il pubblico il suo stato d'animo: "Tengo duro, sono piena d'amore, vedo le cose diversamente e capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo, dietro gelosie, ansie inutili, frustrazioni. Sapete, la malattia è avanzata, aspetto un miracolo". "Tutto questo mi mette in una condizione eccezionale – ha aggiunto con grande serenità – perché se tutti abbiamo una data di scadenza nessuno la sa, quando invece ti ammali così. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate".

Eleonora Giorgi ha quindi confidato che da quando ha scoperto la malattia non si è mai arrabbiata: "Ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata in questo anno e quattro mesi". E ha confidato di credere "in un ordine superiore delle cose, e sono confortata di potermici abbandonare. Fin da bambina - spiega - avevo una fortissima sensazione di una sorta di dialogo con un essere superiore. La mia situazione mi mette in una tale urgenza, che ogni pensiero assume più spessore”, ha dichiarato.