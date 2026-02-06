Endi, fuori il nuovo album 'Canzoni d'amore'

E' uscito oggi su tutti gli store digitali 'Canzoni d’amore' il nuovo album di Endi, contenente il nuovo singolo 'Desideri' già in rotazione radio e online il video. All’interno dell’Ep, sono presenti una raccolta di brani cantati dal rapper in collaborazione con altri artisti italiani come: 'L'amore è un'illusione' feat Jessica Morlacchi, 'Piove a dirotto' feat Davide De Marinis, 'Resta qui' feat Beatrice Pezzini e 'Dylan Dog' feat Esa. 'Canzoni d'amore' è un album che raccoglie brani scritti e realizzati nel corso degli anni, nati in momenti diversi ma legati da un filo comune: il tentativo di raccontare l'amore in chiave rap nelle sue molteplici forme. Un'esperienza viva, mutevole, spesso contraddittoria.

Le canzoni attraversano diverse fasi dell'amore: l'entusiasmo iniziale, l'intimità, l'attesa, la perdita, il ricordo e il desiderio. Ogni brano è una fotografia emotiva, legata al tempo in cui è stato scritto ma capace di dialogare con le altre tracce e di comporre un racconto più ampio e coerente. Insieme, queste canzoni costruiscono un percorso che riflette la trasformazione del sentimento e, allo stesso tempo, di chi lo vive. Il disco è una raccolta che parla di relazioni, di tempo e di cambiamento, lasciando spazio all'ascoltatore per riconoscersi, ritrovarsi o ascoltare una storia che, in qualche modo, somiglia anche alla propria.

Enrico Petillo, conosciuto con il nome d'arte Endi, è nato a Milano nel 1986. Artista rap attivo nel circuito indipendente italiano, si è approcciato alla cultura Hip Hop all'età di sedici anni. Ha pubblicato gli album 'Il Canto del diavolo', 'Ci vorrebbe la felicità' e 'Sognando ancora', in cui spiccano i featuring con Amir, Daniele Vit, Diluvio, Rayden e Nerone. Nel 2019 ha pubblicato il singolo 'L'Amore è un'illusione' in collaborazione con Jessica Morlacchi. 'Qualcosa Cambierà' è la sua prima pubblicazione editoriale. Nel 2021, ha pubblicato il singolo 'Resta qui' in cui spicca la collaborazione con Beatrice Pezzini, seconda classificata di The Voice 2018. Nel 2023, pubblica insieme a Davide De Marinis il singolo Piove a dirotto e a seguire il brano 'Dylan dog'.