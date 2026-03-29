Nuova giornata di guerra oggi, domenica 29 marzo, in Iran. Almeno dieci persone sono rimaste ferite nel raid denunciato dalla tv del Qatar 'Al Araby' che ha colpito il palazzo che ospita la sua redazione nella capitale iraniana Teheran come rende noto la Mezzaluna Rossa iraniana.

Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele "hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro", riferisce l'agenzia iraniana Irna.