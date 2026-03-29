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Iran, raid su studi tv del Qatar. Teheran: "Marines? Ottimo cibo per gli squali". W. Post: "Pentagono si prepara a operazioni di terra" - La diretta

Colpito il molo di Bandar Khamir. Forti esplosioni udite a Teheran, Idf: "Infrastrutture nel mirino". I pasdaran minacciano attacchi alle università di Usa e Israele nella regione e lanciano un ultimatum

Stretto di Hormuz (Afp)
Stretto di Hormuz (Afp)
29 marzo 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova giornata di guerra oggi, domenica 29 marzo, in Iran. Almeno dieci persone sono rimaste ferite nel raid denunciato dalla tv del Qatar 'Al Araby' che ha colpito il palazzo che ospita la sua redazione nella capitale iraniana Teheran come rende noto la Mezzaluna Rossa iraniana.

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Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele "hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro", riferisce l'agenzia iraniana Irna.

Forti esplosioni sono state udite in mattinata nella capitale iraniana Teheran. Le deflagrazioni sono state avvertite nella zona nord e fumo si leva dalle aree colpite nella parte nordorientale della città.

Dall'Iran arriva un ultimatum dei pasdaran che minacciano di attaccare università israeliane e americane nella regione. Se gli Stati Uniti vogliono 'salvare' i loro atenei nella regione da rappresaglie devono condannare i raid contro università iraniane entro le 12 di lunedì, fa sapere l'agenzia iraniana Fars, legata ai Guardiani della Rivoluzione.

Intanto, secondo quanto riferisce il Washington Post citando ufficiali Usa, il Pentagono si prepara all'eventualità di "settimane" di operazioni di terra in Iran. Un'eventuale operazione di terra non si configurerebbe come invasione su vasta scala e potrebbe invece prevedere blitz di forze speciali e unità della fanteria.

L'esercito iraniano ha minacciato oggi gli Stati Uniti d'America, tramite il suo portavoce del comando militare Ebrahim Zolfaqari, dichiarando che le truppe americane diverranno "ottimo cibo per gli squali del Golfo".

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raid Usa Israele Stretto di Hormuz guerra in Iran attacco criminale
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