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Fiordaliso e il black humor sul compleanno: "Mi restano pochi anni"

"Sono come una pizza sulla pala..."

Fiordaliso
Fiordaliso
17 febbraio 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I 70 anni me li sento tutti, ho un po' più di stanchezza del solito. La mia testa non li sente, li rifiuta". Fiordaliso risponde così a Silvia Toffanin nella sua intervista a Verissimo. "Compio 70 anni e mi dispiace, sono tanti e ce ne ho pochi davanti. Sono tanti, ho fatto 3 volte il giro della Terra. Non li voglio compiere 70 anni, sono tanti. Non li voglio compiere, non voglio piangere...", dice la cantante. "Faccio molto umorismo nero su di me, non so se posso dire la teoria che ho su di me... La vita secondo me è come una pizza: quando nasci, sei una pallina che sta lievitando. L'età aumenta, 20 anni, 30 anni... Il pizzaiolo mette il pomodoro, le olive, la mozzarella... Ecco, io sono una pizza sulla pala e non mi piace stare lì...", dice sorridendo. "Spero che sia un pizzaiolo molto lento, diciamo così...".

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fiordaliso compleanno verissimo fiordaliso
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