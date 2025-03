L'attore premio Oscar e la moglie erano deceduti da tempo, spiegano gli investigatori, "anche da due settimane". I corpi si trovavano in due posti diversi della casa. Secondo la figlia il padre non aveva problemi di salute

L'alone del mistero continua a circondare la "morte sospetta", come è stata definita dalla polizia, della star di Hollywood Gene Hackman, 95 anni, della moglie Betsy Arakawa, 63 anni, e di uno dei loro tre cani, un pastore tedesco. I loro corpi sono stati rinvenuti mercoledì 26 febbraio intorno alle 14 ora locale da due addetti alla manutenzione del ranch di Santa Fe, nel Nuovo Messico, dove l'attore due volte premio Oscar si era ritirato a vita privata dal 2004. Ma il loro decesso apparentemente risalirebbe almeno a molto tempo prima, come è trapelato dalle indiscrezioni raccolte dai media Usa.

Gli investigatori di Santa Fe continuano a cercare risposte e le indagini sono a tutto campo, nessuna pista è esclusa: omicidio, suicidio, omicidio-suicidio. Non è stato trovato alcun biglietto nella casa che si trova in un quartiere isolato sopra il centro di Santa Fe, con strade tortuose e vista sulle montagne.

La coppia potrebbe essere morta da diversi giorni, forse "una settimana e mezzo o un paio di settimane" prima di essere scoperti mercoledì 26 febbraio, secondo lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza. "Stiamo cercando di mettere insieme le cose, di ricostruire la cronologia dell'ultima volta che i defunti sono stati visti e hanno parlato per l'ultima volta. È una sfida perché si trattava di persone molto riservate e di una famiglia riservata. È molto difficile mettere insieme una linea temporale, anche con l'aiuto dell'ufficio dell'investigatore medico", ha detto Mendoza in una conferenza stampa, aggiungendo, quando gli è stato chiesto da quanto tempo la coppia potrebbe essere morta all'interno della casa: "Solo sulla base del loro corpo e di altre prove sul corpo, sembra che siano passati diversi giorni, forse anche un paio di settimane".

Lo sceriffo Adan Mendoza, durante la conferenza stampa, ha precisato che gli agenti continuano a indagare sulle morti definite "sospette". Mendoza ha dichiarato che il pacemaker di Hackman ha registrato l'ultimo evento il 17 febbraio, indicando che si è fermato e che è morto. Mendoza ha detto che gli esiti delle autopsie e degli esami tossicologici arriveranno tra diversi giorni, ma ha detto che entrambi gli individui sono risultati negativi al monossido di carbonio, secondo il medico legale.

Mendoza ha tracciato la cronologia degli eventi spiegando come gli agenti hanno scoperto Hackman, Arakawa e il loro cane deceduti in casa. Mendoza ha detto che non c'erano telecamere di sorveglianza all'interno o all'esterno dell'abitazione che possano aiutare le indagini degli agenti. Si sta cercando di stabilire quando Gene o Betsy abbiano contattato qualcuno per l'ultima volta.

L'ufficio dello sceriffo ha reso noto oggi anche un elenco di oggetti prelevati dalla casa della coppia durante l'esecuzione del mandato di perquisizione. Tra questi, due cellulari, diversi medicinali, un farmaco per la tiroide, un farmaco destinati al trattamento del dolore acuto e cronico (Tylenol) e un farmaco per il trattamento dell'ipertensione, dell'angina pectoris ed in alcuni tipi di aritmia (Diltiazem), cartelle cliniche e un'agenda. Gli investigatori hanno anche prelevato dei documenti da MyQuest, un sito web di assistenza sanitaria utilizzato per controllare i risultati dei test, fissare appuntamenti e tenere traccia della propria storia sanitaria.

L'autopsia: "Non ci sono segni apparenti di omicidio"

Nelle prime ore di giovedì 27 febbraio i corpi di Hackman e Arakawa sono stati trasportati all'ufficio dell'investigatore medico legale. Sui cadaveri è stata eseguita l'autopsia e "i risultati iniziali non hanno rilevato alcun trauma esterno per nessuno dei due individui", ha precisato l'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza. "Non ci sono segni apparenti di omicidio - ha aggiunto - Sono stati richiesti esami sul monossido di carbonio e test tossicologici per entrambi gli individui. Le modalità e le cause della morte non sono state determinate". "Siamo in attesa dei risultati ufficiali dell'autopsia e dei rapporti tossicologici e pertanto l'indagine rimane aperta", ha spiegato lo sceriffo.

La conferma dell'"assenza di traumi esterni" segue l'affidavit del detective Roy Arndt, che ha dichiarato che "non ci sono segni o indicazioni immediate di traumi da corpo contundente" sui cadaveri parzialmente decomposti e sul cane morto trovato in un armadio vicino ad Arakawa.

L'ufficio del medico legale di Santa Fe ha spiegato che potrebbero passare 4-6 settimane prima che venga completato un rapporto completo sulle cause che hanno determinato il decesso di Hackman e Arakawa.

I segni di decomposizione sui corpi

Giovedì la polizia ha fatto un po' più di luce su ciò che è successo quando è arrivata nella casa dopo essere stata informata da due addetti alla manutenzione del ranch di Hackman che una delle porte era aperta e c'erano dei corpi all'interno. Hackman e Arakawa sembravano essere caduti improvvisamente a terra e nessuno dei due mostrava segni di trauma da corpo contundente, secondo un affidavit.

Da quanto ricostruito, Hackman sembrava essere caduto in un ingresso, ha detto un agente, e nelle vicinanze è stato trovato un bastone. Arakawa è stata trovata in un bagno al piano superiore con un flacone di medicinali aperto e pillole sparse su un piano. Il pastore tedesco morto è stato trovato in un armadio del bagno. "Non c'era alcuna indicazione di lotta", aveva fatto sapere lo sceriffo Adan Mendoza dopo il primo sopralluogo. "Non c'era alcuna indicazione di qualcosa che mancasse dalla casa o che fosse stato messo fuori posto, insomma, che potesse indicare che c'era stato un crimine".

In una conferenza stampa Mendoza ha detto che la coppia "era deceduta da un bel po' di tempo", ma non ha potuto fornire una quantità esatta di tempo. Nel frattempo, l'ufficio dello sceriffo sta cercando di determinare l'ultima volta che qualcuno ha avuto contatti con Hackman e Arakawa.

Il corpo di Betsy Arakawa mostrava segni di decomposizione, secondo l'affidavit, nonché "mummificazione in entrambe le mani e i piedi". Il corpo di Hackman presentava segni di morte "simili e coerenti" con quelli del cadavere della moglie. Hackman era vestito con pantaloni grigi, una maglietta blu a maniche lunghe, pantofole marroni e un bastone; alla sua sinistra sono stati trovati un paio di occhiali da sole. Uno degli agenti presenti sulla scena ha detto che sembrava che fosse "caduto all'improvviso", secondo una dichiarazione giurata. Due cani vivi e sani sono stati trovati vivi nella proprietà.

Nell'affidavit che richiedeva il mandato di perquisizione, il detective Arndt ha scritto mercoledì di ritenere che "le circostanze che circondano la morte dei due individui deceduti sono di natura abbastanza sospetta da richiedere una ricerca e un'indagine approfondite". Un giudice ha concesso il mandato di perquisizione in modo che le autorità potessero raccogliere oggetti dalla casa, compresi documenti, eventuali narcotici trovati e sostanze infiammabili, tra le altre cose.

La riservatezza della coppia

Gene Hackman si era trasferito nella contea di Santa Fe negli anni '80 dopo avervi girato alcuni film. Dopo essersi ritirato silenziosamente da Hollywood più di due decenni fa, ha scritto diversi romanzi storici d'avventura con un amico, Daniel Lenihan. Di tanto in tanto lo si vedeva nel centro di Santa Fe. Pittore appassionato che si ispirava alle montagne circostanti, Hackman è stato membro del consiglio di amministrazione del Georgia O'Keeffe Museum, uno dei musei di Santa Fe. Molti dei suoi dipinti, tra cui paesaggi e ritratti, sono appesi al Jinja, un ristorante fusion asiatico di Santa Fe in cui la coppia aveva investito, ha dichiarato Doug Lanham, proprietario del ristorante. Lanham, un amico di Hackman, lo ricorda come un noto burlone e ha raccontato che una volta, durante un evento in un country club locale, Hackman aveva convinto un bambino a dargli una pistola a spruzzo, riempiendola poi di vino rosso. "Amava Santa Fe perché la gente lo trattava come se fosse parte della comunità", ha detto Lanham alla stampa locale.

"Negli ultimi anni, Hackman si era ritirato sempre di più con l'avanzare dell'età, ma era rimasto affezionato alla moglie e ai cani", ha aggiunto Lanham. Barbara Lenihan, moglie di Doug e amica della coppia che li conosceva da più di 30 anni, ha affermato di aver parlato l'ultima volta con Arakawa, che è socia della sua azienda locale di arredamento, a gennaio. Hackman sembrava sempre più fragile, ha detto, ma continuava a dipingere e disegnare. "Sono sempre stati un po' solitari, anche se tutti amavano stare intorno a loro", ha detto parlando con il "New York Times".

La figlia: "Mio padre non aveva problemi di salute"

Sembra che Gene Hackman non avesse problemi di salute prima della sua misteriosa morte, almeno secondo la figlia dell'attore. Parlando con il 'Daily Mail', Leslie Anne Hackman ha affermato che "non c'era alcuna indicazione che ci fosse un problema" di salute prima del suo tragico decesso. La figlia ha sottolineato, inoltre, che la star di Hollywood due volte premio Oscar non si era sottoposto di recente ad alcun intervento chirurgico di rilievo.

Sebbene Hackman avesse 95 anni, la figlia sostiene che fosse in ottime condizioni fisiche e che praticasse attività come il pilates e lo yoga più volte alla settimana con la moglie Betsy Arakawa che svolgeva un ruolo fondamentale nel suo stile di vita sano. Come ha riferito un amico intimo dell'attore al sito Tmz, Hackman era "controllato" dalla moglie, che si assicurava che l'attore si attenesse a una dieta rigorosa. La figlia ha dichiarato di non aver parlato con il padre negli ultimi mesi, anche se detto che avevano un buon rapporto.

Leslie Anne Hackman sospetta che il padre e la matrigna possano essere morti per aver inalato fumi tossici, causati da una fuga di monossido di carbonio, il che coincide con quanto ha detto giovedì la sorella Elizabeth a Tmz. In una dichiarazione rilasciata a Us Weekly, Leslie ha anche sottolineato di essere "ansiosa di scoprire cosa sia successo" e di non sapere "da quanto tempo fossero deceduti". La figlia trova la morte "molto strana", aggiungendo che, a sua conoscenza, non c'è stata "alcuna indicazione di problemi nella loro casa" in tutti gli anni in cui hanno vissuto in New Mexico.