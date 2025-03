Insieme all'attore due volte premio Oscar Gene Hackman è morta anche la moglie Betsy Arakawa. I due erano sposati dal 1991.

Pianista e imprenditrice, chi era Arakawa

Betsy Arakawa aveva 63 anni. Nata alle Hawaii, si era dedicata alla carriera di pianista. Secondo quanto riporta Newsweek, aveva conosciuto Gene Hackman mentre lavorava part time in una palestra in California portando avanti il lavoro di musicista. I due avevano oltre trent'anni di differenza e quando si sposarono, nel 1991, l'attore aveva già alle spalle trent'anni di matrimonio con Fay Maltese, dalla quale aveva avuto tre figli.

La casa di Santa Fe in cui sono stati trovati senza vita è la stessa in cui hanno vissuto insieme per oltre trent'anni. Venne costruita nel 1990 e poi apparve anche su Architectural Digest: a progettarla fu la stessa Betsy Arakawa che, lasciata la carriera nella musica, fu per anni co-titolare di un'impresa che si occupava di arredamento nella zona di Santa Fe. Nonostante il matrimonio con una grande star, si era sempre mantenuta molto riservata: niente social media, niente dichiarazioni ai giornalisti, di lei si è sempre saputo poco.

Dal 2004 Gene Hackman aveva smesso di lavorare e la coppia si era dedicata a una vita semplice, lontana da Hollywood. Durante un'intervista a 'Empire' nel 2020 l'attore aveva parlato della sua quotidianità insieme alla moglie. Non c'era niente che gli piacesse di più del guardare un Dvd noleggiato da Betsy Arakawa, "piccoli film a basso budget con storie semplici", aveva spiegato, rivelando che il venerdì sera era dedicato alle maratone di commedie.