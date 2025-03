In New Mexico. Morto anche il cane. Non è stata resa nota la causa del decesso

Il leggendario attore hollywoodiano Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico, insieme alla moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, secondo quanto riporta il Santa Fe New Mexican. La polizia della contea di Santa Fe ha scoperto il corpo del due volte premio Oscar, 95 anni, e della 63enne Arakawa - sua moglie da 34 anni - e uno dei loro tre cani mercoledì pomeriggio. Non si sospetta alcun omicidio e non è stata resa nota la causa della morte.

La polizia indaga in tutte le direzioni, nessuna pista è esclusa, anche se per la famiglia del grande attore l'ipotesi più probabile sembra quella di un'intossicazione da monossido di carbonio, causata dal malfunzionamento di un impianto del gas. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato la notizia oggi senza far riferimento né alla causa del decesso né a quando la coppia potrebbe essere morta: "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione", ha affermato. La figlia dell'attore, Elizabeth Jean Hackman, ha dichiarato a TMZ che la famiglia sospetta che la colpa del duplice decesso possa essere dell'avvelenamento da monossido di carbonio.

Lo sceriffo Mendoza ha confermato che anche uno dei cani di Hackman è stato ritrovato morto, ma ha poi dichiarato al sito TMZ che altri due sono sopravvissuti. La coppia è stata trovata senza vita dalla polizia durante un controllo intorno alle 13:45 ora locale di mercoledì, dopo che il vicino aveva chiamato preoccupato per le loro condizioni di salute, avendo visto che la coppia ancora non era uscita di casa come al solito, ha raccontato il portavoce dello sceriffo, Denise Avila, alla Abc News. Mendoza ha dichiarato che i suoi agenti hanno stabilito che Hackman e Arakawa erano morti da almeno un giorno.

Gene Hackman, due Oscar per la star 'cattiva' di Hollywood

Quattro decenni di carriera, più di cento ruoli cinematografici e televisivi, tanti da 'cattivo' e 'duro', un volto inconfondibile per qualsiasi cinefilo, cinque nomination all'Oscar e due vittorie: nel 1972 come migliore attore per 'Il braccio violento della legge' di William Friedkin e nel 1993 come miglior attore non protagonista per 'Gli spietati' di Clint Eastwood. E poi l'Orso d'argento a Berlino nel 1989 come miglior attore per 'Mississippi burning - Le radici dell'odio' diretto da Alan Parker, oltre a quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera) e due Bafta. Pochi attori hanno accumulato i successi di Gene Hackman.

Nato a San Bernardino (California) il 30 gennaio 1930, è stato una delle star statunitensi più attive dalla metà degli anni Sessanta. Frequentemente utilizzato dal cinema hollywoodiano in ruoli negativi o ambigui, Hackman ha saputo dar vita negli anni a uno stile di recitazione che unisce un'estrema precisione nella costruzione del personaggio a un'istintività nervosa, con violenti sfoghi alternati a rabbia implosa. Lo caratterizzano fortemente lo sguardo che lascia affiorare continuamente le emozioni e i cambiamenti di umore dei suoi personaggi, i tratti duri del volto, nonché la fisicità adatta soprattutto ai film d'azione.

Gli inizi della carriera furono difficili: recitò in alcuni spettacoli off-Broadway mentre contemporaneamente lavorava per un'impresa di traslochi, come commerciante di calzature, autista di camion e cameriere. Hackman esordì sul grande schermo nel 1964 con 'Lilith, la dea dell'amore' di Robert Rossen seguito e tre anni dopo, con il ruolo di un fuorilegge fratello del protagonista in 'Gangster story' (1967) di Arthur Penn Hsckman, ebbe i primi riconoscimenti ottenendo una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.

Hackman è stato sposato per la prima volta con Filipa (Faye) Maltese dal 1956 al 1986 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne. Dopo il divorzio, l'attore si è risposato nel 1991 con la musicista Betsy Arakawa (nata nel 1961), con cui era già legato da sette anni.

Coppola: "Piango la sua perdita, celebro la sua esistenza"

"La perdita di un grande artista è sempre motivo di lutto e di celebrazione: Gene Hackman, un grande attore, ispiratore e magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità. Piango la sua perdita e celebro la sua esistenza e il suo contributo", così su Instagram il regista statunitense Francis Ford Coppola ha reso omaggio all'attore scomparso.