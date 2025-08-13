Guardia Nazionale dispiegata a Washington dopo l'ordine di Trump

Le truppe della Guardia Nazionale hanno iniziato il dispiegamento a Washington, a seguito dell'ordine di Donald Trump nell'ambito del suo piano per contrastare quella che definisce la criminalità "incontrollata" nella capitale. Un portavoce dell'Esercito, il colonnello Dave Butler, ha detto a Abcnews che le truppe avranno il compito di fornire supporto logistico alle forze dell'ordine locali, e al contempo garantire una presenza visibile nella zona del National Mall, il cuore istituzionale e monumentale della capitale americana.

"Questo fa parte del nostro incarico, essere presenti di fronte ai monumenti nazionali", ha aggiunto. Il dispiegamento di forze militari all'interno del territorio interno negli Stati Uniti è possibile solo se il presidente invoca una situazione di straordinaria emergenza, ma le loro funzioni sono limitate alla protezione di beni e personale federale a meno che il presidente non dichiari uno stato di insurrezione.