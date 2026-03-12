circle x black
Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan

Consigliato alle organizzazioni ebraiche della zona "il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio"

Polizia Usa - Fotogramma
12 marzo 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
Una sparatoria è in corso all'interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato.

La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di "adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio".

Tag
sinagoga scuola ebraica michigan sparatoria
