Consigliato alle organizzazioni ebraiche della zona "il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio"
Una sparatoria è in corso all'interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato.
La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di "adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio".