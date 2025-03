Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 3 febbraio, con un nuovo appuntamento. La puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede tanti colpi di scena: un confronto atteso e il risultato del televoto.

Le anticipazioni

Sarà la concorrente Chiara Cainelli a ricevere una bella sorpresa nel corso della serata. La mamma, che ha fatto tanti sacrifici per crescere due figli da sola, è pronta a varcare la porta rossa per poter riabbracciare la figlia. Anche Lorenzo Spolverato riceverà una "lettera importante", riporta il sito ufficiale del reality show di Canale 5. Come reagirà il modello milanese?

Ampio spazio al triangolo amoroso composto da Javier Martinez, Zeudi Di Palma e Helena Prestes che continua a essere al centro delle polemiche e a far discutere i concorrenti a causa dei continui cambi di direzione. Dopo settimane di incertezze, Zeudi e Javier si sono lasciati andare a coccole e baci nel letto. Ma nella scorsa puntata, l'ex Miss Italia ha confidato di essere ancora infatuata della modella brasiliana. "Non è vero, sei molto falsa", ha replicato Helena Prestes che non ha creduto alle parole di Zeudi.

In arrivo un faccia a faccia tra Shaila Gatta e Iago Garcìa, che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di alcuni scontri. L'ex velina di Striscia la Notizia non apprezza le critiche mosse dal concorrente nei suoi confronti. Riusciranno a trovare un equilibrio?

Non mancherà il verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Emanuele Fiori, Iago Garcìa, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma? Appuntamento alle 21:30 su Canale 5 per scoprirlo.