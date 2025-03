Roberto Benigni sarà con Carlo Conti sul palco dell'Ariston per l'apertura della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore nella conferenza stampa di oggi.

"Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L'avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso", le parole di Conti.

Il direttore artistico stasera sarà accompagnato da Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttori. "Non mi paragono a Roberto Benigni. Lui è unico, non è un comico, è un artista incredibile. Qualsiasi cosa faccia stasera sarà un regalo", dice Geppi Cucciari.

"Vengo da una Rai diversa, quella di Rai3 (dove conduce il fortunato 'Splendida Cornice', ndr), ma è chiaro che questa è una sfida diversa. E quando accetti l'invito da un direttore artistico sei tu che entri nel suo mondo, a prescindere dal fatto che tu possa portarne un po' del tuo", dice. "Quanto ci riuscirò? Chiedetemelo alle due di notte -dice ancora Geppi- Uno si affida al suo mestiere, cercherò di ricordarmi di 'portarmi'", scherza.

Mahmood si prepara a ricoprire un ruolo insolito, almeno per ora. "Un futuro da conduttore? Sento che devo dare ancora tanto alla musica, devo ancora evolvermi a livello musicale. Però mi fa molto piacere provare", dice. "Non so come sarà stasera sul palco, perché quando stai sopra quel palco a livello di ansia le cose cambiano, ha una specie di magia. Ma posso dire che quando ho guardato Geppi negli occhi mi sono calmato. Questa cosa ci salverà", aggiunge "In questi giorni io e Geppi abbiamo avuto modo di conoscerci di più", spiega l'artista, anche lui di origini sarde come la conduttrice.

Riti scaramantici "non ne ho", assicura Mahmood. "Mi dicono devi essere te stesso, spontaneo, ma io da spontaneo dico un sacco di cag...", scherza poi. Lo vivrò più di istinto, è un modo per mettermi alla prova perché non l'ho mai fatto. Sicuro non mi sentirò mai fine alla fine. Geppi sa come riempire i vuoti, io....", aggiunge l'artista.