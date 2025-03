Bresh interpreta 'Crêuza de mä' di Fabrizio De André nella serata cover di Sanremo 2025. E per l'occasione duetta con il figlio dell'artista genovese, Cristiano De André.

La carriera

Classe 1962, Cristiano De André è figlio del celebre cantautore Fabrizio De Andrè, che gli dà il suo secondo nome, e della sua prima moglie Enrica 'Puny' Rignon. Figlio d'arte, Cristiano cresce in mezzo alla musica e ai principali nomi del cantautorato italiano degli anni sessanta e settanta. Non stupisce quindi che fin da piccolo inizi a studiare musica: nell'adolescenza si dedica alla chitarra e al violino al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e inizia a collaborare alla stesura delle musiche per spettacoli teatrali.

Nei primi anni ottanta fonda i Tempi Duri con alcuni musicisti di Verona, ma dopo l'uscita del loro unico album 'Chiamali Tempi Duri' si sciolgono e Cristiano De Andrè inzia la carriera da solista. Tra i suoi brani 'Briciola di pane / America', 'Verrà il tempo / Sei come ti vorrei', 'Nel bene e nel male', 'Sei arrivata / La diligenza' e 'Un giorno nuovo'.

Nella seconda metà degli anni novanta accompagna in tour il padre Fabrizio, suonando sul palco numerosi strumenti fra i quali la chitarra e il violino. Dopo la morte del padre, Cristiano De Andrè ne reinterpreta diversi brani, tra cui proprio 'Crêuza de mä'.

Il rapporto con Sanremo

La prima partecipazione al Sanremo è nel 1985, con il brano 'Bella più di me' che concorre nella categoria giovani. Poi torna al festival, questa volta in gara tra i Big, nel 1993, nel 2003 e nel 2014.

La vita privata

Cristiano De André ha quattro figli: Fabrizia e i gemelli Francesca e Filippo nati dalla prima compagna Carmen De Cespedes e Alice avuta dalla relazione con Sabrina La Rosa. Dal 2018, è diventato anche nonno di Riccardo, figlio della primogenita Fabrizia.