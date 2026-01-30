circle x black
Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: "È una battaglia mentale". E vince il set

Lo spagnolo ha raggiunto la semifinale dello Slam di Melbourne

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
30 gennaio 2026 | 07.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mental coaching per Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Il tennista spagnolo affronta oggi, venerdì 30 gennaio, il tedesco Alexander Zverev per un posto in quella che sarebbe la prima finale della carriera nello Slam di Melbourne, ma il lavoro si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver portato a casa un primo set molto equilibrato 6-4, il numero uno del mondo ha subito la reazione del tedesco, che ha portato il secondo parziale al tie break.

Il game decisivo inizia in sostanziale equilibrio, con nessuno dei due giocatori che cede la battuta e così Alcaraz, si gira verso il suo angolo, alla ricerca di un consiglio. Nessuna indicazione tattica però, ma un diverso tipo di incitamento: "È una battaglia mentale", ha urlato più volte l'allenatore Samuel Lopez, indicando la testa.

Alcaraz è tornato quindi in campo annuendo, occhi sulla pallina, ha tenuto il servizio e piazzato il mini break che ha deciso il tie break in quello successivo, riuscendo così a vincere la battaglia.

australian open alcaraz alcaraz zverev austarlian open alcaraz
