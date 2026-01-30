Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 e Alexander Zverev si infuria per il 'trattamento di favore' riservato allo spagnolo e, secondo il tedesco, anche a Jannik Sinner. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo ha battuto Zverev nella semifinale dello Slam di Melbourne, in cui ha accusato problemi fisici. Nel corso del terzo set infatti, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 7-6 (7-5), Alcaraz ha richiamato l'attenzione del proprio angolo lamentando crampi.

Il problema è iniziato dal polpaccio e si è esteso al quadricipite della gamba destra, con lo spagnolo che, al nono game del terzo set sul risultato di 4-4, si è preso qualche secondo in più al servizio per qualche esercizio di stretching, ma faticava a muoversi. Dopo aver tenuto la battuta, Alcaraz ha chiamato un medical time out per farsi trattare la coscia destra, con l'ingresso immediato del fisioterapista. Avvicinatosi al suo team però Alcaraz ha confessato anche un altro tipo di malessere: "Ho vomitato, non so se dovrei prendere qualcosa". Detto fatto, durante il medical time out arriva una pasticca per lo spagnolo.

Zverev to the supervisor while Carlos Alcaraz received a medical timeout while cramping after the changeover was done



"It's unbelievable that he gets treated for cramps, it’s bullshit"



"You're protecting these two guys [Alcaraz & Sinner] all the time." pic.twitter.com/CX0GvCq1ai — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 30, 2026

L'interruzione ha mandato su tutte le furie Zverev, che è andato a protestare con il giudice di sedia: "È incredibile che venga curato per i crampi, è una str*****a", ha urlato in tedesco, "State proteggendo questi due (Alcaraz e Sinner, ndr) tutto il tempo", ha aggiunto allargando il discorso al presunto trattamento di favore che verrebbe riservato anche a Jannik Sinner.

Il regolamento infatti non prevede il medical time out per crampi, ma visto che il problema di Alcaraz sembra riguardare il quadricipite della coscia destra, l'arbitro ha concesso l'interruzione, in contrasto con quanto accaduto nel match tra Sinner ed Eliot Spizzirri.

Anche l'azzurro infatti, nel terzo turno, aveva accusato crampi e soltanto la pausa per la chiusura del tetto della Rod Laver Arena gli aveva permesso di farsi trattare e riprendersi.

La spiegazione di Alcaraz

Al termine della partita, Alcaraz ha raccontato come è riuscito a superare i crampi: "Il messaggio che mi sento di dare dopo questa partita è che bisogna credere in se stessi sempre. Io stavo faticando alla metà del terzo set. Penso che fisicamente è stato uno dei match più duri, forse il più duro che ho mai giocato. Sapevo che dovevo lottare e che quel problema poteva passare, solo orgoglioso di quello che ho fatto", ha detto lo spagnolo dal cemento di Melbourne.