Australian Open, Alcaraz ha finto di ritirarsi? Il gesto che ha 'confuso' Zverev - Video

Il tennista spagnolo è volato in finale battendo il tedesco in cinque set

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
30 gennaio 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
Carlos Alcaraz ha finto di ritirarsi agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo è volato in finale allo Slam di Melbourne battendo Alexander Zverev in semifinale al termine di una partita-maratona da oltre cinque ore, in cui non sono mancate le polemiche. Lo spagnolo ha accusato crampi durante il terzo set, chiamando un medical time out non consentito dal regolamento e provocando l'ira di Zverev, che ha protestato veementemente con il giudice di sedia.

Con il passare dei punti, dopo il trattamento, Alcaraz ha ripreso forze e mobilità, ma ha continuato ad accusare un fastidio fisico che lo ha limitato e ha rimesso in partita, di fatto, il tedesco, sotto di due set al momento dei crampi. Durante il quarto parziale, poi, sembrava che la partita fosse giunta alla sua conclusione. Sul punteggio di 1-1 Alcaraz si avvicina al centro del campo con lo sguardo basso, si porta la racchetta nell'altra mano e sembra avvicinarsi verso Zverev per salutarlo.

Anche il tedesco, confuso, sembra pensare a un ritiro dello spagnolo, che però si avvicina alla sua panchina e si prepara poi a ricevere. Nessun ritiro, quindi, con il gesto che ha ulteriormente disorientato Zverev, che è riuscito comunque a conquistare il quarto set salvo poi perdere nel quinto e decisivo parziale.

australian open zverev alcaraz alcaraz ritiro alcaraz australian open alcaraz zverev
