Giornata ricca di appuntamenti azzurri nei quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai. Oggi, giovedì 27 febbraio, tornano in campo Matteo Berrettini e Luca Nardi, fin qui protagonisti nel torneo degli Emirati Arabi Uniti. Berrettini affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, Nardi se la vedrà invece con il francese Quentin Halys per centrare la prima semifinale in carriera in un torneo Atp.

Berrettini-Tsitsipas, orario e precedenti

Dopo i segnali incoraggianti dati nelle prime uscite del 2025, Matteo Berrettini va a caccia del titolo a Dubai. Per centrare la semifinale del torneo, l'ostacolo è l'attuale numero 11 del ranking mondiale Stefanos Tsitsipas. I precedenti sorridono al greco, in vantaggio per 4-1 grazie ai successi centrati nelle qualificazioni agli Us Open 2017, al primo turno degli Australian Open 2021, agli ottavi degli Internazionali d’Italia del 2021 e alla United Cup 2023. L'anno scorso l'azzurro ha vinto però il primo confronto, in semifinale a Gstaad. Il match inizierà non prima delle 20:45 italiane.

Nardi-Halys, orario e precedenti

Dopo la bella prestazione contro Bergs e i primi quarti centrati in carriera, Luca Nardi affronta Quentin Halys, numero 77 del ranking mondiale. Tra i due c'è un solo precedente e risale al Challenger di Ortisei del 2021, sfida vinta in due set dal francese. Curiosità: in caso di vittoria, l'azzurro entrerebbe tra i primi 60 del ranking Atp. Il match inizierà alle 16.

Berrettini-Tsitsipas e Nardi-Halys, dove vedere i match

I match degli azzurri all'Atp 500 di Dubai saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Le sfide saranno visibili anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.