Il tennista azzurro sconfitto dal serbo dopo una battaglia di oltre 4 ore
Jannik Sinner sconfitto in semifinale agli Australian Open 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, oggi 30 gennaio è stato battuto dal serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4. Il 38enne di Belgrado si è imposto in 5 set con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 in 4h08'.
Djokovic, a caccia del 25esimo titolo della carriera in un torneo dello Slam, domenica affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che nella prima semifinale ha battuto in 5 set il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 3.
Sinner arrivava agli Australian Open da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025.