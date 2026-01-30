circle x black
Australian Open, Sinner battuto in 5 set: Djokovic in finale contro Alcaraz - Rivivi la semifinale

Il tennista azzurro sconfitto dal serbo dopo una battaglia di oltre 4 ore

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 gennaio 2026 | 08.33
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner sconfitto in semifinale agli Australian Open 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, oggi 30 gennaio è stato battuto dal serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4. Il 38enne di Belgrado si è imposto in 5 set con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 in 4h08'.

Djokovic, a caccia del 25esimo titolo della carriera in un torneo dello Slam, domenica affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che nella prima semifinale ha battuto in 5 set il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 3.

Sinner arrivava agli Australian Open da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
