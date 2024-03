Roma-Brighton, Sporting Lisbona-Atalanta e Milan-Slavia Praga. Sono gli accoppiamenti per le squadre italiane negli ottavi di finale di Europa League secondo il sorteggio effettuato oggi 23 febbraio 2024. Le gare di andata si giocano il 7 marzo, quelle di ritorno il 14 marzo.

Il match Sporting Lisbona-Atalanta non si giocherà il 7 marzo, ma sarà anticipato a martedì 5 marzo alle 18.45. Giovedì 7 si gioca anche Benfica-Glasgow Rangers a Lisbona e questo match rimarrà fissato nella data inizialmente prevista.

Particolarmente suggestiva la sfida tra la Roma di Daniele De Rossi e il Brighton allenato da Roberto De Zerbi, uno dei tecnici più apprezzati in Premier League. "Al momento il mio sguardo è sulla partita con l'Everton e quella di FA Cup con i Wolves e poi penseremo alla Roma e alla sfida di Europa League. Sarà sicuramente difficile, ma se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere, contro la Roma o chiunque altro", dice De Zerbi. "De Rossi è un mio grande amico, le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande rispetto e stima di lui. Sapevo da prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore, perché da giocatore ha dimostrato una incredibile personalità e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un grande cuore e siamo amici. Ma voglio vincere".

Gli ottavi di finale

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham United

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen.

In Conference League, negli ottavi di finale la Fiorentina giocherà contro il Maccabi Haifa. Andata il 7 marzo a Budapest, ritorno il 14 marzo al Franchi.