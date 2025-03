Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Figc per il prossimo quadriennio olimpico. Gravina ha ottenuto 481,084 voti pari al 98,7%. 6,416 le schede bianche e inizierà ora il suo terzo mandato da presidente della Federcalcio, guidando la Federazione fino al 2028.

Il discorso di Gravina

"Grazie davvero il vostro sostegno di una dimensione di grande responsabilità, è un grande onore e un grande orgoglio, ora non ci resta che trasformarlo in una premessa di vittoria. Dobbiamo continuare il nostro percorso, centrare tutti obbiettivi che il calcio ha veramente bisogno", ha detto Gabriele Gravina, rieletto presidente della Figc per il prossimo quadriennio. "Chiudo con una citazione, perché Ernie Ford ha detto che: 'mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso e lavorare insieme è un successo".

Gravina: "L'unità è stata la nostra forza"

Prima della rielezione, Gravina aveva parlato così: "L'unità è stata la nostra forza, ci ha consentito di superare le incomprensioni e le miopie corporative, di contrastare attacchi diretti e indiretti e di smascherare le menzogne, i tranelli, le calunnie di cui purtroppo è fatta la vita pubblica del nostro paese. Vogliamo un calcio efficiente, un calcio responsabile verso gli stakeholders con cui si entra in contatto, sostenibile e aperto alla società civile, giovane e inclusivo, libero dalla violenza, da ogni discriminazione". Il numero uno della Figc aveva poi aggiunto: "Gli assi concreti sono due documenti, denominati piano strategico e piano industriale, in cui sono enunciati obiettivi, processi e verifiche di risultato con cui ci misureremo nei prossimi anni. Sono molte le azioni che definiscono questa strategia. Prometto di ascoltarvi, di impegnarmi più di quanto abbia fatto finora. Come ogni processo riformatore, non sarà un percorso privo di ostacoli, ma se lo percorreremo convinti, ne trarremo la soddisfazione che consola gli uomini del fare di fronte alla finitezza delle loro imprese: la consapevolezza di lasciare qualcosa di nuovo, bello e libero a chi verrà dopo di noi".

"Quando un candidato è unico vuol dire che sono tutti contenti. E la Fifa è contenta? La Fifa è contenta sempre, a prescindere. Con Gabriele ci conosciamo dal secolo scorso, dunque un po' di tempo". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, lasciando l'Assemblea della Figc, dove Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Figc.