Expo Osaka, Gruppo Bracco protagonista alla Health and Well-Being Week

Il Gruppo Bracco è uno dei grandi protagonisti dell’Expo di Osaka: Gold Sponsor del padiglione Italia, l’azienda leader globale nella diagnostica è impegnata in prima linea in diversi eventi nel corso della Health and Well-Being Week che si tiene dal 20 giugno al 1° luglio. (Video)

“L’Esposizione Universale di Osaka, soprattutto in questi tempi complessi, si sta dimostrando una preziosa agorà che consente ai 161 Paesi partecipanti di dibattere temi strategici come quello della salute, della longevità e dell’innovazione tecnologica nell’ambito healthcare - afferma Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco - Il nostro padiglione, poi, è tra i più visitati, con code lunghissime che testimoniano la grande attrattività dell’Italia in Giappone. Un successo dovuto al fascino del nostro Made in Italy e alla presenza di tanti capolavori artistici, tra cui il ritratto del giovane Itō Mancho, dipinto da Domenico Tintoretto nel 1585, che abbiamo portato con la nostra Fondazione accompagnandolo con un’approfondita campagna di analisi diagnostiche. Il quadro, che raffigura il capo della prima missione diplomatica giapponese inviata in Europa, ha un’importanza non solo artistica ma anche culturale e simbolica per le relazioni tra Italia e Giappone”.

Il primo evento della Japan Health Week, cui Bracco ha partecipato in qualità di Strategic Partner, è l’agevity forum, la riunione su salute, invecchiamento, sostenibilità e longevità organizzato da Assolombarda e Silver Economy Network presso il nostro padiglione. Italia e Giappone sono due delle nazioni al mondo in cui i cittadini sono più longevi, e in entrambi i Paesi gli over 65, nel 2050, costituiranno ben il 35% della popolazione. Il forum è dunque una straordinaria occasione di confronto su questi potenti cambiamenti demografici per ricercatori, operatori sanitari, imprese farmaceutiche e istituzioni italiane e giapponesi.

All’evento sono intervenuti, accanto a figure istituzionali quali Mario Vattani, Commissioner General for Italy at Expo 2025 Osaka, Gianluigi Serianni, Scientific and Technological Attaché, Italian Embassy in Tokyo e Ako Makiyama, Executive Director, Osaka Chamber of Commerce and Industry, anche numerosi scienziati di fama internazionale tra cui Noriyuki Tsumaki, professore del dipartimento di biochimica e biologia molecolare alla University of Osaka, e Nobuhiro Hayashi, professore vice presidente per International Strategy and Engagement, all’Institute of Science di Tokyo.

“Italia e Giappone condividono tante sfide e tra queste quelle legate all’invecchiamento della popolazione”, ha dichiarato Mario Vattani. “Favorire nuove sinergie tra eccellenze italiane e giapponesi nel campo delle scienze della vita, coinvolgendo importanti player del settore come Bracco, Centro Diagnostico Italiano, Assolombarda e Silver Economy Network, vuol dire dare forza alla nostra diplomazia scientifica partendo dal concetto che L’arte che rigenera la vita”.

“Le grandi innovazioni della ricerca scientifica hanno aumentato in modo straordinario le aspettative di vita delle persone - ha affermato Alessandro Maiocchi, direttore del polo dell’innovazione del Gruppo Bracco - Insieme ad altre discipline mediche, la diagnostica per immagini è fondamentale per questa trasformazione della medicina da reattiva a proattiva. Gli strumenti avanzati di imaging ci permettono di vedere all'interno del corpo in modo non invasivo, individuando precocemente le malattie e personalizzando i piani di trattamento”.

All’evento è intervenuto anche Andrea Mecenero, amministratore delegato del Centro Diagnostico Italiano: “Garantire una vita longeva, attiva, sana e di qualità ai silver di oggi e di domani è un obiettivo strategico del nostro Cdi. Prevenzione, stili di vita sani e diagnostica precoce sono le tre leve su cui lavoriamo da 50 anni, un anniversario importante che celebriamo proprio in questo 2025”.

Il Gruppo Bracco ha partecipato poi a due eventi organizzati dall’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) sulle Health Technologies. In particolare, il primo, presso Padiglione Italia, è il workshop “Health Technologies: How Science is Transforming Healthcare”, in cui Bracco ha presentato per la prima volta la piattaforma digitale innovativa Ippocrate: realizzato con Iit, Ippocrate abilita la ricerca clinica collaborativa eliminando la necessità di trasferire dati tra i centri clinici.