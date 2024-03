La nuotatrice israeliana Anastasia Gorbenko è stata fischiata dagli spettatori dopo aver vinto la medaglia d'argento nei 400 metri misti ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 in Qatar. La reazione del pubblico è stata sentita quando la ventenne è stata intervistata poco dopo la sua gara, anche se gli altri fan del nuoto le hanno tributato un applauso di incoraggiamento. "Sono felicissima di essere qui e rappresentare il mio paese in un momento così difficile. Essere qui con la bandiera di Israele significa molto per me e per il mio paese", dice l'atleta. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione dall'inizio della crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas contro Israele.

The crowd in Qatar booed Israeli Anastasia Gorbenko after she won a silver medal at the Swimming World Championships in Qatar.



Qatar should be banned from hosting sporting events.pic.twitter.com/6yO4Jfd0AJ — raz_sauber (@raz_sauber) February 18, 2024