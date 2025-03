Lega Navale Italiana, i Centri Nautici Nazionali pronti per la stagione 2025

La Lega Navale Italiana dà il via alla nuova stagione dei Centri Nautici Nazionali, confermando il proprio impegno per l’avvicinamento e la formazione dei giovani agli sport nautici. Da oggi sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi che, da giugno ad agosto, accoglieranno 1400 tra allievi (8-15 anni) e aspiranti aiuto istruttori della LNI (16-17 anni) nei Centri Nautici di Belluno sul Lago di Santa Croce, Ferrara sul Lago delle Nazioni, Taranto in località San Vito e Sabaudia sul Lago di Paola.

I corsi estivi di vela, canoa e canottaggio organizzati dalla Lega Navale Italiana sono strutturati per orientare i giovani agli sport nautici in modo divertente, sicuro e a contatto con la natura. Durano 12 giorni e rappresentano un’opportunità unica di socializzazione e di formazione per bambini e ragazzi che non vivono abitualmente l’ambiente marino e lacustre. L’assegnazione al tipo di disciplina sportiva e il livello di corso (iniziazione o avanzato) è valutato dallo staff tecnico del Centro Nautico sulla base del livello di preparazione e confidenza con la specifica disciplina e delle caratteristiche dell’allievo. Tra le novità della stagione 2025, l’introduzione di un corso di windsurf a Belluno e in via sperimentale a Taranto, come ampliamento del corso di vela con derive. Oltre alla formazione teorico-pratica nelle discipline sportive, agli allievi vengono impartite nozioni sulla tutela dell’ambiente, sul primo soccorso e sulla meteorologia.

“La Lega Navale Italiana continua ad investire con convinzione nei propri Centri Nautici Nazionali per avvicinare sempre più giovani alla pratica degli sport nautici in modo economicamente accessibile e capillare a livello geografico”, dichiara l'ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana. “Nelle nostre attività trasmettiamo ai giovani allievi quelli che sono i valori fondamentali della Lega Navale, ma in generale del vivere civile, per navigare sempre sulla “giusta rotta”: accoglienza, competenza, rispetto, lealtà, appartenenza, disponibilità, solidarietà, sostenibilità e amore per il mare”.