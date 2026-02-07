circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Milano Cortina 2026, primo oro per Italia con Lollobrigida - Diretta

Nella discesa libera maschile di Bormio i due azzurri chiudono, invece, dietro lo svizzero Franjo von Allmen

Francesca Lollobrigida (Fotogramma/Ipa)
Francesca Lollobrigida (Fotogramma/Ipa)
07 febbraio 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prime medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi, sabato 7 febbraio. La campionessa romana di pattinaggio Francesca Lollobrigida, 35 anni appena compiuti, ha conquistato la medaglia d'oro. Ha dominato i 3mila metri femminili, imponendo un tempo di 3'54''28, che è un nuovo record olimpico.

Nella discesa libera maschile di Bormio Giovanni Franzoni conquista la medaglia d'argento e Dominik Paris quella di bronzo, dietro lo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1'51''61. Franzoni chiude in 1'51''81, a 0''20 dal primo posto. Paris è terzo in 1'52''11.

Ieri lo show della cerimonia d'apertura e con l'accensione dei due bracieri. A Milano, gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. A Cortina, l'onore è spettato a Sofia Goggia, alla fine di una serata che ha abbracciato tutto il territorio coinvolto nell'organizzazione dei Giochi.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina milano cortina 2026 milano cortina programma v milano cortina programma gare milano cortina 7 febbraio milano cortina 2026 atleti italiani olimpiadi invernali 2026
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza