Prime medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi, sabato 7 febbraio. La campionessa romana di pattinaggio Francesca Lollobrigida, 35 anni appena compiuti, ha conquistato la medaglia d'oro. Ha dominato i 3mila metri femminili, imponendo un tempo di 3'54''28, che è un nuovo record olimpico.

Nella discesa libera maschile di Bormio Giovanni Franzoni conquista la medaglia d'argento e Dominik Paris quella di bronzo, dietro lo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1'51''61. Franzoni chiude in 1'51''81, a 0''20 dal primo posto. Paris è terzo in 1'52''11.

Ieri lo show della cerimonia d'apertura e con l'accensione dei due bracieri. A Milano, gli ultimi tedofori sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. A Cortina, l'onore è spettato a Sofia Goggia, alla fine di una serata che ha abbracciato tutto il territorio coinvolto nell'organizzazione dei Giochi.