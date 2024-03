Il Milan perde 4-2 sul campo del Monza nel match in calendario oggi per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024 e perde la chance scavalcare la Juventus e conquistare il secondo posto. I rossoneri rimangono a 52 punti, a -2 dai bianconeri. Il Monza si aggiudica il derby lombardo nel finale e festeggia: ora i brianzoli hanno 33 punti, a metà classifica.

La partita

Il Milan comincia bene e al 5' va vicinissimo al vantaggio con Theo Hernandez, che sfrutta il gran lavoro di Chukuwueze e spedisce il pallone a fil di palo. L'occasione iniziale illude chi si aspetta un match scoppiettante. I rossoneri provano a gestire il gioco e ad affondare, ma il Monza non 'collabora': la formazione di Palladino chiude tutti gli spazi e raramente si fa viva davanti. Maignan si sporca i guanti poco prima della mezz'ora per bloccare una conclusione innocua di Carboni. La sfida, quando lo 0-0 sembra destinato a resistere fino all'intervallo, si infiamma nel finale del primo tempo.

Thiaw fa saltare l'equilibrio al 44' con un fallo su Mota. Per l'arbitro Colombo è rigore, Pessina dal dischetto non sbaglia e firma l'1-0. Nei minuti di recupero, il Diavolo prima spreca e poi sprofonda. Al 49' Jovic ha a disposizione la palla del pareggio, ma trova l'opposizione di Pablo Marì che salva la porta dei padroni di casa. Si va dall'altra parte, Colpani innesca Mota che buca Maignan con un destro dosato: 2-0.

La missione del Milan diventa ancor più complessa in avvio di ripresa. Jovic abbocca e rifila uno schiaffo a Izzo: espulsione, rossoneri in 10 per tutta la ripresa. Il Monza può comandare le operazioni e trova gli spazi per affondare. Al 63' il tris sembra cosa fatta, ma Colpani riesce nell'impresa di sbagliare il colpo di testa da due passi. L'errore costa caro e il Milan torna in partita. Cross dalla destra toccato da Pulisic, Giroud ringrazia e timbra: 2-1 al 64'. Nel finale succede di tutto. Il Milan all'88' completa la rimonta con il capolavoro di Pulisic: l'americano si accentra da sinistra e spara di destro, palla in rete e 2-2. Il Monza, però, pesca il jolly Bondo. Il centrocampista, appena entrato, riceve palla e di destro buca Maignan: 3-2. Saltano tutti gli schemi, per i padroni di casa si aprono praterie e al 95' Colombo chiude i conti: 4-2, vince il Monza.