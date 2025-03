La Lazio ha un nuovo difensore. Nell'ultimo giorno di calciomercato, Baroni è pronto ad accogliere Oliver Provstgaard, centrale danese in arrivo dal Vejle. L'operazione si è chiusa a titolo definitivo per circa cinque milioni di euro, con il giocatore che si legherà ai biancocelesti fino al 2030. Ma chi è Provstgaard?

Chi è Oliver Provstgaard

Oliver Provstgaard è un giovane difensore danese classe 2003. A 21 anni, Provstgaard è diventato titolare del Vejle, squadra della massima serie danese, e capitano della Nazionale Under 21. Prospetto di talento seguito da diversi club italiani, tra cui Lecce e Bologna, ed europei, Oliver ha sempre giocato da difensore centrale e può agire senza distinzioni sia sul centrodestra che sul centrosinistra. Dotato di grande forza fisica (1,94 di altezza), Provstgaard è bravo nell'anticipo e pericoloso di testa, mentre fatica un po' a rincorrere gli avversari in campo aperto.

Provstgaard ha iniziato a giocare da giovanissimo ed è cresciuto nel settore giovanile del Vejle, in cui, dal 2020, inizia a far parte stabilmente della prima squadra. Una lesione al legamento crociato rischia di comprometterne la crescita, ma Oliver si rialza e si prende una maglia da titolare, trovando continuità e collezionando, in questa stagione, 18 presenze.