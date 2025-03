Roma-Lazio e Lazio-Roma, all'infinito. Il rischio che il derby possa ripetersi oltre che in campionato, andata già giocata e ritorno da giocare, anche in Europa League, eventualmente agli ottavi, e in Coppa Italia, eventualmente in semifinale, può diventare un incubo per i tifosi della Roma e della Lazio. Sarebbero 6 in una sola stagione, una combinazione senza precedenti: la tempesta perfetta. E i risultati dei 5 derby che ci sarebbero da giocare potrebbero segnare la storia della rivalità cittadina con tratti indelebili. Sarebbero i risultati a contare, con il bilancio finale della stagione a pesare su vinti e vincitori, ma lo stress e l'ansia da derby colpirebbero inevitabilmente tutte e due le sponde del tifo a Roma.

La vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013, Roma-Lazio 0-1 con il goal di Senad Lulic, è ancora oggi un'onta da lavare su una sponda del Tevere e un punto di non ritorno, "Non c'è rivincita", sull'altra. Le cinque vittorie nei derby della Roma con Claudio Ranieri in panchina, tutti quelli in cui ha guidato la sua squadra, sono un primato che può preoccupare, da una parte e dall'altra: perché i precedenti hanno un peso nel calcio ma anche perché una serie del genere difficilmente può tenere per altri 5 derby.

Prima di mettere in gioco coronarie e stabilità mentale (sì, è calcio; sì, le cose importanti della vita sono altre), ci sono ancora diversi ostacoli da superare, o vie d'uscita in cui sperare, dipende dalle prospettive. La Roma deve superare i play off in Europa League contro il Porto, e poi dopo un sorteggio deve pronunciarsi sul 50% delle possibilità, prima di sapere se ci sarà il derby in Europa. Sul cammino in Coppa Italia, ci sono i quarti di finale contro Milan e Inter. Due partite tutte da giocare prima di consegnarsi alla roulette di un derby romano in semifinale.

Cinque derby andrebbero a pesare anche non poco sulla contabilità complessiva dei derby giocati finora nella storia. Stando alle sole partite ufficiali, la Roma ha ottenuto finora 69 successi in 184 gare. La Roma ha infatti vinto 59 derby di campionato più altri 10 di Coppa Italia. La Lazio ha vinto la stracittadina in 51 occasioni (43 in campionato e 8 in Coppa Italia). Sono invece 64 i pareggi totali realizzati tra Roma e Lazio in gare ufficiali (61 in campionato e 3 in Coppa Italia).

Comunque si voglia guardare alle prossime partite e al sorteggio, cinque derby in pochi mesi sarebbero troppi. Per tutti. (Di Fabio Insenga)