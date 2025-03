"Vergogna". E' la parola che Thiago Motta ripete dopo la sconfitta della Juventus ai rigori contro l'Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari, i toscani si sono imposti per 5-3. "Sento vergogna per quanto visto nel primo tempo e spero che anche i miei giocatori sentano la stessa cosa, perchè possiamo sbagliare qualsiasi cosa ma non questo atteggiamento, quello del primo tempo è stato vergognoso", dice Motta a Mediaset dopo l'ennesimo flop stagionale.

"Sbaglio io perchè non ho fatto capire ai miei giocatori l'importanza della partita, di vestire una maglia come quella della Juventus ed è per questo che non siamo in semifinale, non abbiamo meritato sul campo di andarci", aggiunge.

"Ripercussioni mentali per la squadra? No, spero che le critiche siano veramente forti, Il nostro pubblico è stato anche molto gentile con noi per quello che abbiamo visto nel primo tempo e sicuramente spero in una reazione subito di questi giocatori, perchè ripeto, sento vergogna", dice.

L'eliminazione fa virtualmente calare il sipario sulla stagione della Juve il 26 febbraio, con 12 giornate di campionato da giocare. I bianconeri, quarti in classifica, come obiettivo massimo hanno realisticamente la qualificazione alla prossima Champions League in un'annata 'griffata' da un mercato bocciato sonoramente dal campo: Koopmeiners e Nico Gonzalez, pezzi pregiati della campagna acquisti 2024, sono stati i peggiori in campo come accaduto spesso in questa stagione.