Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma per sospetta ischemia cerebrale. L'ex allenatore di Lazio e Roma, 77 anni, avrebbe accusato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio.

Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Già lo scorso ottobre, Zeman era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un'emiparesi al braccio destro.

Zeman ricoverato al Gemelli

Per il mister boemo, ricoverato da questa mattina nella Stroke Unit del policlinico universitario capitolino, "vigile e collaborativo con i medici, sono in corso ulteriori accertamenti" secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate.

Zeman ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus. E’ stata confermata terapia antiaggregante e anticoagulante. Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Resta vigile e collaborante.

Il mister è attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici.

Il tecnico boemo, nato a Praga il 12 maggio 1947, aveva chiuso nel 2024 la sua ultima avventura in panchina con il Pescara per problemi al cuore.

I messaggi per il boemo

Tra i primi messaggi di vicinanza al tecnico, quello del Pescara: "Lo sai mister, siamo sempre con te" si legge sul profilo X del club abruzzese.

“Zeman per me è stato importante, gli faccio un grande in bocca al lupo e spero vada tutto per il meglio. Tornerà a essere il guerriero che è”, dice quindi all’Adnkronos l'ex calciatore della Roma Vincent Candela.

“Mi dispiace da morire per il ricovero di Zeman. È uno degli allenatori con cui ho visto il più bel gioco fatto dalla Roma, nonostante i risultati non all’altezza, e anche dal punto di vista umano è serio, un bel personaggio che ha dato tanto alla nostra squadra. Gli auguro di riprendersi presto. Indimenticabili i suoi gradoni e i famosi allenamenti che guardavamo estasiati in ritiro: con lui alla guida della squadra, abbiamo visto giocatori mediocri dare il massimo”, il commento sempre all’Adnkronos di Guido Zappavigna, tra gli storici esponenti della curva giallorossa.