circle x black
Cerca nel sito
 

Stern produce un flipper per i 30 anni di Pokémon, in tre varianti

sponsor

In occasione del trentesimo anniversario del brand, la casa di Chicago presenta tre versioni dedicate ai collezionisti, e la più preziosa arriva a costare 13 mila dollari

Stern produce un flipper per i 30 anni di Pokémon, in tre varianti
14 febbraio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stern Pinball, leader mondiale nel settore dell'intrattenimento arcade, ha ufficializzato la collaborazione con The Pokémon Company per il lancio di un cabinato dedicato alla celebre saga giapponese. In coincidenza con le celebrazioni per il trentennale del franchise, l'azienda statunitense propone un'esperienza che fonde la meccanica classica delle palline d’acciaio con l'universo di Pikachu e compagni. I giocatori possono cimentarsi in battaglie contro i rivali e il Team Rocket, sfidando il boss Giovanni nel tentativo di completare la propria collezione attraverso un sistema di cattura meccanico integrato nel piano di gioco.

L'offerta commerciale si articola su tre varianti con costi progressivi, partendo dai 6.999 dollari della versione Pro per arrivare ai 12.999 dollari della Limited Edition, prodotta in soli 750 esemplari globali. Oltre alla presenza della colonna sonora originale e di clip tratte dalla serie animata, le macchine vantano componenti interattive di rilievo, come la mongolfiera di Meowth che scende nell'arena di gioco e un Pikachu animatronico che reagisce in tempo reale ai successi dell'utente. I modelli Premium e Limited Edition includono inoltre un elettromagnete interattivo progettato per aumentare l'imprevedibilità della pallina durante le sequenze di combattimento.

Una delle innovazioni tecniche più rilevanti riguarda l'impiego della tecnologia SPIKE 3 e l'integrazione con la piattaforma Insider Connected. Grazie a questo sistema, ogni Pokémon catturato durante la partita viene registrato sul profilo digitale dell'utente, rendendo i progressi consultabili tramite app. Il design estetico è curato nei minimi dettagli, con elementi tematici che spaziano dal pomello di lancio a forma di Master Ball fino ai sistemi di illuminazione dinamica riservati alla versione più esclusiva. Con questa operazione, Stern punta con decisione al mercato del collezionismo di lusso, trasformando la nostalgia per i primi Game Boy in un oggetto di alta ingegneria meccanica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pokémon Stern flipper collezione
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza