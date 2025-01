Accordo per una tregua a Gaza, la nota di Palazzo Chigi

Dopo lunghe trattative, Israele e Hamas hanno firmato un accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio progressivo di ostaggi e detenuti palestinesi. Il Governo italiano ha accolto con grande favore la notizia, sottolineando il ruolo centrale nei negoziati svolto da Stati Uniti, Egitto e Qatar. La tregua dei combattimenti rappresenta un passo fondamentale per poter aumentare gli sforzi di assistenza umanitaria nei confronti della popolazione civile di Gaza e in questo ambito l’Italia è convinta nel voler proseguire il proprio impegno, anche grazie all’iniziativa “Food for Gaza” incentrata sulla sicurezza alimentare e sanitaria di quell’area. L’Italia è pronta a fare la sua parte, insieme ai partner europei e internazionali per stabilizzare la situazione, procedere con la ricostruzione di Gaza e consolidare la fine delle ostilità in ottica di una pace giusta e duratura in Medioriente, basata sulla soluzione di due Stati, Israele e Palestina, che possano convivere in pace e sicurezza.

Per approfondire: https://shorturl.at/Igfk3