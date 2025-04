Al via un’indagine conoscitiva sulle tecnologie quantistiche nella difesa

La Commissione Difesa della Camera ha dato il via libera allo svolgimento di un’indagine conoscitiva in materia di tecnologie quantistiche nel settore della difesa e della sicurezza che si concluderà entro sei mesi. L’indagine, che si basa su un programma ad hoc presentato dal Presidente della Commissione stessa, On. Minardo (Gruppo Misto), ha come obiettivo approfondire le possibilità della tecnologia quantistica in ambito militare e i possibili scenari che possono scaturire dall’utilizzo malevolo di strumenti quantistici nei diversi ambiti della guerra moderna. Ricordiamo infatti che le tecnologie quantistiche, quali l’informatica e il calcolo quantistico, applicate all’ambito militare apportano miglioramenti considerevoli in termini di capacità di misurazione, rilevamento, precisione, potenza di calcolo ed efficienza della tecnologia militare. Ad esempio, la sensoristica quantistica ha un’efficienza e una sensibilità maggiori rispetto a quella attuale aprendo nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche quali i rilevatori gravitazionali e magnetici. Per non parlare della maggiore potenza di calcolo dei computer quantistici rispetto a quelli tradizionali, con conseguente possibilità di accelerare diverse operazioni, quali la decrittografia di documenti e informazioni, il che potrebbe portare a pericoli per gli apparati militari, d’intelligence e per la sicurezza di dati e comunicazioni.

Link al programma completo: IV Commissione - Allegato al comunicato delle Giunte e delle Commissioni - mercoledì 13 novembre 2024