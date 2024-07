Arriva il Decreto Energy Release per le imprese energivore

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il Decreto Energy Release che, in sintesi, stabilisce un prezzo calmierato per l’energia elettrica per le imprese energivore che realizzeranno nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In fase di sottoscrizione del Decreto, il Ministro da dichiarato: “Variamo uno strumento per sostenere concretamente la transizione del nostro settore industriale verso le forme energetiche rinnovabili. Il decreto, infatti, garantirà alle imprese energivore, che rappresentano una parte essenziale del tessuto produttivo nazionale, prezzi più contenuti per alleviare la spesa elettrica”. Nel dettaglio, il Decreto indica che la nuova capacità di generazione di energia elettrica sia realizzata tramite nuovi impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW o attraverso impianti già in funzione ma in fase di rifacimento o potenziamento sempre a patto che la potenza minima sia pari o superiore a 200 kW. Uno dei punti centrali del Decreto è la possibilità per le imprese energivore che aderiscono all’Energy Release di chiedere al GSE il 50% dell’energia elettrica che i nuovi impianti produrranno in futuro alla sottoscrizione di contratti per differenza a due vie. In questo caso, le imprese si impegnano a realizzare i nuovi impianti entro 40 mesi della sottoscrizione del contratto. Infine, il Decreto prevede contributi fino a un massimo di 300 mila euro per i costi sostenuti dalle imprese per garantire il valore dell’energia anticipata e concede una priorità sull’utilizzo di superficie pubbliche per l’installazione dei nuovi impianti per la produzione di energia green.

Per approfondire, qui la bozza informale del Decreto