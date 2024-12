Audizione del Ministro Urso sul Libro verde del made in Italy 2030

Ampliamento del Piano Transizione 5.0, nuove risorse per contrastare la crisi del settore automotive e un “non paper” da presentare a Bruxelles in tema di industrie energivore, sono alcuni dei temi centrali dell’audizione tenuta dal Ministro dell’Industria e del made in Italy, Adolfo Urso, di fronte alle Commissioni parlamentari congiunte Attività produttive della Camera e Industria del Senato, in merito ai contenuti del Libro verde del made in Italy 2030. Il Libro verde rappresenta uno strumento che delinea la politica industriale che il Governo intende sviluppare nei prossimi cinque anni, ma con uno sguardo esteso al 2050. Il Ministro ha evidenziato come all’interno del Libro verde emerge la necessità di allineare le due transizioni, digitale e verde, con una terza, geopolitica. Inoltre, è fondamentale garantire l’autonomia strategica europea e le linee di approvvigionamento e in questo, l’Italia vuole rimanere tra le 10 principali economie del mondo anche rafforzando la propria posizione di Paese esportatore globale. Nel corso della sua audizione, Urso cita come nuovi possibili settori industriali trainanti del made in Italy quelli a maggiore contenuto tecnologico ovvero cantieristica, nautica, aerospazio, industria per la difesa e altri. Per sostenere la crescita e incentivare queste ed altre filiere industriali, il documento parla di un mix integrato di politiche orizzontali verticali e territoriali.

