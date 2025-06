Avviato alla Camera l’esame del Decreto Infrastrutture

Ha preso il via l’esame in I lettura in sede referente del Decreto Infrastrutture (Dl 73/2025) la cui conversione in Legge deve avvenire entro il 20 luglio. Nelle sedute di martedì 3 e mercoledì 4 giugno, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti hanno avviato un ciclo di audizioni nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di diverse associazioni, confederazioni e sindacati, tra cui: CGIL, UIL, ANCE, Assoporti, Confindustria Nautica, Legambiente, WWF e diversi altri. Parallelamente, in Aula della Camera sono state discusse le questioni pregiudiziali sulla costituzionalità del Decreto presentate da AVS, M5S e PD, che, a seguito della relativa votazione con 147 voti contrari e 70 voti favorevoli, sono state respinte.

Link alla scheda del Decreto.