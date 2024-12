Nomination al Golden Globe già in tasca, Timothée Chalamet ha scelto un look ispirato a Bob Dylan per la premiere di 'A Complete Unknown' nell'iconico Dolby Theatre di Los Angeles. Nel biopic, diretto da James Mangold, la star di 'Dune' e 'Chiamami col tuo nome' veste proprio i panni del musicista statunitense e canta personalmente i suoi brani. Al fianco di Chalamet sul red carpet, il resto del cast: Boyd Holbrook, Edward Norton, Monica Barbaro ed Elle Fanning. Il film arriva negli States il giorno di Natale, mentre in Italia è atteso per il 23 gennaio 2025.