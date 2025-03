Cabina di regia sullo stato del Programma Garanzia Occupazione Lavoro

Convocata dal Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, il 17 marzo a Palazzo Chigi, si è svolta la Cabina di regia Pnrr, dedicata alla Missione inclusione e coesione, con particolare riferimento alla verifica dell’avanzamento del Programma Garanzia Occupazione Lavoro (GOL) per la riqualificazione delle politiche attive del lavoro e della formazione in ambito regionale. All’incontro hanno partecipato anche il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, Claudio Durigon, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Ricordiamo, infatti, che le Regioni sono parte attiva come soggetti attuatori del Programma GOL, che si rivolge alle persone in cerca di occupazione, ai percettori di ammortizzatori sociali o di una misura di sostegno economico al reddito, ai lavoratori fragili e ai disoccupati, allo scopo di incentivare percorsi di politica attiva personalizzati sulla base dei singoli bisogni di ciascun cittadino. Durante la riunione, sono emersi i dati sull’avanzamento del Programma GOL che ad oggi risulta aver raggiunto il 65% dei target previsti entro fine 2025, con 1,9 milioni di beneficiari sui 3 milioni complessivamente previsti. Per contro, la Cabina di Regia ha preso atto del limitato avanzamento finanziario della misura in capo alle Regioni, attualmente pari solo al 9,3% delle risorse ripartite. A tale proposito, è stata predisposta per agevolare le Regioni, un’attestazione per asseverare lo stato di attuazione del conseguimento del target finale del Programma GOL. La ricognizione consentirà alle Regioni di verificare l’avanzamento del target e della spesa a fronte a quanto assegnato. “Le verifiche in corso sullo stato di attuazione del Pnrr consentiranno al Governo di intervenire con azioni mirate per ultimare le riforme e gli investimenti nei tempi previsti, in modo da ribadire il primato europeo dell’Italia nell’attuazione del Piano stesso”, ha dichiarato il Ministro Foti a margine della Cabina di regia.

