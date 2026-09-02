Agricoltura, Fidanza (FdI): "Vogliamo una Pac con bilancio solido, semplificata e sburocratizzata"

"Intanto vogliamo una Pac autonoma con un bilancio solido che sia destinato in maniera specifica agli agricoltori e all'agricoltura, superando la proposta iniziale della commissione che non era assolutamente soddisfacente in questa direzione". Così l'eurodeputato e capo delegazione di Fratelli d'Italia in un'intervista a Bruxelles, a margine della commissione Agricoltura del Parlamento europeo in merito al dibattito sulle condizioni per l'attuazione del sostegno Ue alla Pac 2028-34. Ha aggiunto: "Vogliamo una Pac semplificata, sburocratizzata, che dia la possibilità agli agricoltori di fare gli agricoltori senza oberarli di ulteriori vincoli e senza un ambientalismo ideologico che ha troppo spesso condizionato in maniera negativa la capacità delle nostre imprese agricole di essere competitive".