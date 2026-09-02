Asilo: Ciriani (FdI), "Più strumenti per mettere a terra il patto su immigrazione e asilo"

"C'è un aspetto che secondo me non è stato adeguatamente trattato, cioè come dare compiutezza effettiva e quindi operatività al patto su immigrazione e asilo". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Ciriani, in un'intervista a Bruxelles a margine dell'audizione della direttrice esecutiva dell'Agenzia Ue per l'Asilo, Nina Gregori, durante la commissione Libertà civili del Parlamento europeo. Ha puntualizzato: "Gli Stati hanno bisogno di più strumenti per poterlo rendere operativo. Dobbiamo fare in modo che al di l'à della gestione dei migranti ci sia anche la possibilità effettiva di poterli rimpatriare, distinguere chi ha diritto chi non ha diritto a questa protezione".